LIVE | Negatief reisadvies, maar FlixBus gaat weer rijden naar Oekraïne

Vermeende metroschut­ter (62) New York vast na tips, beschul­digd van terroristi­sche aanval OV

De voortvluchtige verdachte van het schietincident in een metrostation in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn, waarbij gisteren 23 gewonden vielen, is gearresteerd. Dat meldde burgemeester Eric Adams woensdagmiddag plaatselijke tijd op een persconferentie.

13 april