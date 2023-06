LIVE | Nederlandse hulp op weg naar watersnoodramp Oekraïne, Kyiv meldt eerste resultaten van tegenoffensief

Hoe heldhafti­ge pelgrim met rugzak als schild mesaanval­ler van Annecy wegjoeg en meer slachtof­fers voorkwam

Op beelden van de mesaanval in Annecy is hij herhaaldelijk te zien, terwijl hij de dader achtervolgt en dapper afweert - met gevaar voor eigen leven. Zo kan hij voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Inmiddels is ‘de man met de rugzak’ geïdentificeerd. Dit weten we over Henri, dé held van Annecy.