LIVE | Nederlands reddingsteam Usar redt na 106 uur 8-jarige Ibrahim in Turks rampgebied: ‘Enorme opsteker’

AardbevingenSinds de zware aardbeving in Turkije en Syrië van maandag worden er nog steeds volwassenen, kinderen en dieren levend onder de brokstukken vandaan gehaald. Zo heeft het Nederlandse reddingsteam Usar na 106 uur een achtjarige jongen onder het puin in Turkije gehaald. Ook werd na ruim negentig uur een baby van tien dagen oud met zijn moeder gered. Het aantal doden in Turkije en Syrië is gestegen tot meer dan 22.000. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.