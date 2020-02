LIVE | ‘Nederlanders weten te weinig over mondkapjes’

VS: ‘Assange is gewoon een crimineel’

24 februari Julian Assange is geen kampioen van het vrije woord, maar een gewone crimineel die de levens van veel mensen in gevaar heeft gebracht. Dat zegt de advocaat die de Verenigde Staten vandaag vertegenwoordigt bij de rechtbank in Londen tijdens een hoorzitting over de mogelijke uitzetting van Assange naar de VS.