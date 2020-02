LIVE | Nederlanders per bus onderweg naar vliegbasis Eindhoven, Franse evacués hebben virussymptomen

Video en update Terreur­daad Londen: drie gewonden, doodgescho­ten messentrek­ker (20) ‘was recent vrijgela­ten’

2 februari De man die vanmiddag in het zuiden van Londen op straat met een kapmes instak op voorbijgangers en daarna werd doodgeschoten door agenten, was recent vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat vast voor delicten gelinkt aan terrorisme en was 20 jaar oud, melden Britse media. De politie beschouwt het incident, waarbij drie gewonden vielen, als een islamitische terreurdaad.