LIVE | Navo woensdag met spoed bijeen om artikel 4 na mogelijke Russische raketinslag Polen

OORLOG OEKRAÏNEDe ambassadeurs van de Navo-lidstaten komen woensdag in een spoedzitting bij elkaar op verzoek van Polen. Het land zou artikel 4 van het Navo-verdrag willen aanspreken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van twee diplomaten. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft ook gereageerd op het nieuws van de verdwaalde Russische raketten, of brokstukken daarvan, die zouden zijn ingeslagen in een dorp in het oosten van Polen. ,,We hebben al vaker gewaarschuwd dat Russische acties zich niet beperken tot alleen Oekraïne.’’ Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.