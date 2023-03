LIVE | Navo: ‘Poetins aankondiging van stationeren kernwapens in Belarus is onverantwoordelijk’

oorlog oekraïneDe uitlatingen van de Russische president Vladimir Poetin over het stationeren van nucleaire wapens in Belarus zijn volgens de Navo ‘gevaarlijk en onverantwoordelijk’. Poetin zei zaterdagavond op de staatstelevisie dat zijn land tactische nucleaire wapens in het buurland wil plaatsen en maakte de militaire alliantie daarbij verwijten. Hij wees erop dat de VS ook kernwapens hebben in andere landen, met name bij Navo-bondgenoten. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.