LIVE | Moskou waarschuwt dat Zweden en Finland “legitieme doelwitten" worden bij Navo-toetreding

Rwandese volksheld Rusesabagi­na vrijgela­ten en in Qatar gearri­veerd

Paul Rusesabagina, bekend van de film 'Hotel Rwanda', is maandag aangekomen in Qatar, zo melden diplomatieke bronnen. De Belgische Rwandees die in zijn geboorteland tot 25 jaar celstraf was veroordeeld wegens terrorisme, werd afgelopen weekend vrijgelaten.