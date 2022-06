LIVE | Moskou: tanks en pantservoertuigen van westen vernietigd bij raketaanval Kiev, ‘helft Sjevjerodonetsk vrij van Russen’

Dit gebeurde er vannacht Amerikanen sturen tóch raketsyste­men en oefening Russische nucleaire troepen

Het Oekraïense leger krijgt tóch geavanceerde raketsystemen van de Amerikanen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft besloten Oekraïne te voorzien van ‘meer geavanceerde raketsystemen en munitie, waarmee het de belangrijkste doelen op het slagveld in Oekraïne nauwkeuriger kan aanvallen’, aldus Biden in een opiniestuk dat vannacht in The New York Times verscheen.

1 juni