LIVE | Moskou laat VN en Rode Kruis aanval gevangenenkamp onderzoeken, Oekraïne roept op tot evacuatie Donbas-regio

met video Zeker vier doden en zestig gewonden na krachtige aardbeving in Filipijnen

Een aardbeving heeft in het noorden van de Filipijnen zeker vier mensen het leven gekost. Er zijn meer dan zestig gewonden. De beving met een kracht van 7 was een van de krachtigste in jaren en was voelbaar in grote delen van het grootste en dichtstbevolkte eiland Luzon.

27 juli