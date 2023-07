LIVE | Moskou: Al 700.000 Oekraïense kinderen naar Rusland gebracht

Nederland­se aanslagple­gers tegen woning familie El H. in Berchem in België krijgen tot vijf jaar cel

Vijf Nederlandse jongeren, meestal net volwassen, zijn veroordeeld tot straffen van 30 maanden tot vijf jaar voor twee pogingen tot aanslag tegen de woning van de familie El H. in de Deken De Winterstraat in Berchem. Enkele zonen van deze familie draaien mee in het drugsmilieu. De verdachten dachten dat ze niet meer dan wat ‘kattenkwaad’ gingen uithalen. De rechter spreekt van “doelgerichte, zwaar bewapende aanslagplegers.”