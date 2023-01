LIVE | Minstens drie doden en veertien gewonden door aanvallen tijdens staakt-het-vuren

- Ministers van Justitie van over de hele wereld komen in maart in Londen bijeen om het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag te ondersteunen bij het onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne.



- De Russische president Vladimir Poetin heeft afgelopen nacht een orthodoxe kerstdienst bijgewoond in de Kathedraal in het Kremlin. Volgens het internationale persbureau Reuters was hij in zijn eentje in plaats van samen met andere gelovigen.