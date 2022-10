LIVE | Minsk: ‘Russische straaljagers bewaken onze grenzen, onderdeel van regionale troepenmacht’

- Het Oekraïense leger claimt de druk op de Russische troepen in de zuidelijke regio Cherson op te voeren. Er zijn 43 Russische soldaten gedood en zes tanks en ander materieel werden vernietigd, luidt het donderdag in een verklaring. Het door Rusland aangestelde bestuur in de gelijknamige stad beval woensdag de evacuatie van zo’n 60.000 mensen vanwege de Oekraïense opmars.

- Britse inlichtingendiensten noemen de openlijke verklaring van de nieuwe opperbevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne over de ‘moeilijke situatie’ in de regio Cherson ‘hoogst ongebruikelijk’. Ze zien haar als een aanwijzing dat de Russische autoriteiten serieus overwegen hun troepen op grote schaal terug te trekken uit het gebied ten westen van de rivier de Dnipro.