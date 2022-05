LIVE | Meer dan 300 mensen geëvacueerd uit Marioepol, Zweden rekent op steun VS bij Navo-aanvraag

met video Dit gebeurde er vannacht: nieuwe bestorming staalfa­briek in Marioepol aan de gang

Na een nacht van luchtaanvallen zijn Russische troepen vanochtend vroeg begonnen met het bestormen van de Azovstal-fabriek in Marioepol, zo melden Oekraïense bronnen. De staalfabriek is het laatste Oekraïense verdedigingsbolwerk in de Zuid-Oekraïense havenstad. Gisteren waren daar al hevige beschietingen en bombardementen.

4 mei