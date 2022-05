LIVE | Mede door oorlog in Oekraïne voor het eerst meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht

Oorlog OekraïneMede door de oorlog in Oekraïne zijn er voor het eerst meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd gedwongen op de vlucht. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, is dat een record “dat nooit gevestigd had mogen worden”. En in het oosten van Oekraïne wordt nog steeds zwaar gevochten om de steden Sjevjerodonetsk en Lisitsjansk in de regio Loehansk. Langs de hele frontlinie in het gebied zouden posities van Oekraïense troepen worden beschoten met Russische artillerie. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.