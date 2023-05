LIVE | Kyiv slaat ‘massale’ drone-aanval af, Wagner belooft vandaag terugtrekking uit Bachmoet

Oorlog in OekraïneHet bestuur in Kyiv heeft donderdag gezegd dat de luchtverdediging in de hoofdstad een nieuwe ‘massale’ Russische droneaanval op de stad heeft afgeslagen. Ruim drie uur lang klonk het luchtalarm. In het oosten van het land begint de Wagner-groep donderdag met terugtrekking uit de stad Bachmoet. Althans, dat heeft leider Prigozjin aangekondigd. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.