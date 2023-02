LIVE | Kremlin hekelt nieuwe ‘absurde’ sancties EU: ‘Zullen geviseerde personen niet hinderen’

Noord-Ko­rea lanceert vier kruisraket­ten tijdens wapentest

Noord-Korea heeft vier strategische kruisraketten in zee afgevuurd. Dat maakte het Noord-Koreaanse persbureau KCNA vrijdag bekend. De lancering is de laatste in een reeks wapentests die zorgt voor verhoogde spanningen op het Koreaanse schiereiland en voor een toenemende vrees dat Noord-Korea zijn eerste kernproef sinds 2017 zou kunnen uitvoeren.