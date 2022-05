LIVE | Kremlin bekritiseert Finse Navo-toetreding, Rutte spreekt Oekraïense parlement toe

Laatste verdachte van vergis­moord op Nederlan­der in Guatemala na dertien jaar vast

Dertien jaar na het bloedbad in een bus in Guatemala, waarbij onder anderen een Nederlandse student werd doodgeschoten, is de zevende en laatste verdachte opgepakt. Hij behoorde volgens de Guatemalteekse autoriteiten tot de drugsbende die de bus uit Nicaragua verwarde met een ander voertuig dat een lading cocaïne vervoerde.

11 mei