LIVE | Kiev houdt stand ondanks explosies rond hoofdstad, Russen trekken tweede stad Charkov binnen

Kiev is de nacht redelijk doorgekomen nadat er gisteravond meldingen binnenkwamen van mogelijk zware raketaanvallen op de hoofdstad. Inwoners werden door middel van een luchtalarm opgeroepen zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Uiteindelijk werden er vannacht beduidend minder explosies en bombardementen gemeld in Oekraïne dan de nacht ervoor, blijkt uit berichtgeving door de persbureaus, lokale media en sociale media. Toch kwamen in meerdere steden opnieuw diverse burgers om het leven. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.