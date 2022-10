LIVE | Kiev: 223 Iraanse drones neergehaald

Buiten de hoofdstad is Qatar vooral één grote zandbak met inwoners die zelf bepalen hoe hard ze werken

Over vijf weken begint het WK voetbal in Qatar, de oliestaat met zijn steenrijke bewoners en beroerde arbeidsomstandigheden. Maar wat valt er verder over te vertellen? Verslaggever Sander van Mersbergen nam poolshoogte.

16 oktober