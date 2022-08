LIVE | Kerncentrale Zaporizja losgekoppeld van stroomnet, Rusland vergroot leger tot ruim 1 miljoen militairen

Gibraltar veilt als eerste in beslag genomen superjacht van Russische oligarch, opbrengst niet naar Oekraïne

Een superjacht van 76,5 miljoen euro van een Russische oligarch, dat vanwege sancties in beslag is genomen, wordt dinsdag door de regering van Gibraltar geveild. Het is het eerste jacht dat wordt verkocht sinds de sancties tegen honderden rijke Russen na de invasie in Oekraïne.

20 augustus