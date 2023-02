LIVE | Kans op nieuwe overlevenden is ‘extreem klein’, aantal doden stijgt tot boven de 25.000

AardbevingenHet Nederlandse zoek- en reddingsteam Usar is zaterdag opnieuw in Turkije op zoek naar overlevenden. Maar ‘de kans dat we nog iemand vinden, die is extreem klein te noemen’, zegt teamlid Jop Heinen op de zesde dag sinds de aardbevingen plaatshadden in Turkije en Syrië. Vrijdag haalde Usar na 106 uur een achtjarige jongen onder het puin vandaan. Het aantal doden in Turkije en Syrië is gestegen tot meer dan 25.000. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.