LIVE | Iran erkent levering van drones aan Moskou, aanslag op door Russen benoemde rechter

Koudste Franse dorp heeft eerste vorstvrije oktober in 140 jaar

Het dorpje Mouthe, dat officieel de naam mag dragen van koudste dorp van Frankrijk, meldt dat het in oktober voor het eerst in ruim 140 jaar niet heeft gevroren in het gebied. Gemiddeld komt de temperatuur in het dorp in oktober op achttien dagen op of onder het vriespunt uit.

2 november