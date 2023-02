LIVE | Honderden geredde kinderen Turkije nog niet herenigd met familie

Twee mensen zijn na 198 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Een 17-jarige jongen en een man waarvan de leeftijd onbekend is, zaten acht dagen vast onder de brokstukken in de regio Kahramanmaras. En Syrië opent extra grensovergangen met Turkije zodat de Verenigde Naties meer hulp kunnen verlenen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.