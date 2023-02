LIVE | Hoekstra: ‘Oekraïne zal zeker lid worden van de Europese Unie’

OORLOG OEKRAÏNEAls het aan Nederland ligt, wordt Oekraïne zeker lid van de Europese Unie. Dat zegt minister Hoekstra vrijdag. Wel gaat dat even duren: hij is net als veel andere lidstaten geen voorstander van een versnelde procedure. Vrijdag is het lidmaatschap één van de onderwerpen op de EU-Oekraïne-top. Terwijl de belangrijke afvaardiging van de EU in Kiev is, klonk ‘s ochtends in het hele land het luchtalarm. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.