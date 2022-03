LIVE | Groot-Brittannië stuurt 6000 raketten naar Oekraïne

Belangrijkste nieuws op een rij:

- NAVO-chef Jens Stoltenberg blijft een jaar langer aan. De verlenging tot september volgend jaar wordt donderdag op de NAVO-top aangekondigd, zeggen twee NAVO-bronnen. De militaire alliantie kan midden in een hoogopgelopen conflict met Rusland wel een ingewerkte voorman gebruiken, denken de NAVO-landen.

- Uit door Russische troepen belegerde Oekraïense steden zijn woensdag 4554 mensen geëvacueerd, meldt een hoge Oekraïense functionaris. Dat zijn er beduidend minder dan er dinsdag via zogenoemde humanitaire corridors wisten te vertrekken.

- De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in Brussel voor topoverleg over de Russische invasie in Oekraïne. Hij is donderdag op bijeenkomsten van de NAVO, Europese Unie en G7 (zeven belangrijkste economieën).

- De Russen voeren in buurland Oekraïne inmiddels een uitputtingsoorlog na talloze tegenslagen, meent een hoge Britse defensiefunctionaris. Het regime in Moskou zou zijn oorspronkelijke doelstellingen niet hebben bereikt. De invasie zal steeds meer een slijtageslag worden, is de inschatting.

- De Russische mediawaakhond heeft Google News van het Amerikaanse bedrijf Alphabet geblokkeerd. Volgens het Russische persbureau Interfax was er via Google News toegang tot “valse” informatie over de Russische “militaire operatie” in Oekraïne.