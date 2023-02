LIVE | Giro555 geopend om geld op te halen voor slachtoffers, meer dan 7200 doden in Turkije en Syrië

• In Turkije zijn zeker 5434 doden gevallen. In Syrië bedraagt het dodental volgens staatspersbureau SANA minstens 1800. Dat brengt het totale dodental op zeker 7234. In beide landen vielen al ruim 30.000 gewonden (26.721 in Turkije en 3649 in Syrië).

• In het Turkse aardbevingsgebied zijn acht Nederlanders door naasten als vermist opgegeven. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het heeft nog geen bevestiging of er Nederlanders onder de vele doden en gewonden zijn.

• Turkije weigert aardbevingshulp van het nabijgelegen Cyprus. De Turkse autoriteiten hebben het sturen van een reddingsteam afgewezen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Cypriotische media.