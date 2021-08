LIVE | G7 vandaag in gesprek over situatie Afghanistan, vrouwenrechtenactiviste geëvacueerd

‘Massale groepsaan­ran­ding’ van jonge vrouw schokt Pakistan, politie zoekt honderden mannen

20 augustus De politie in Pakistan is naarstig op zoek naar honderden mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een vermeende massale aanranding van een jonge vrouw afgelopen zaterdag. Beelden van het incident staan op diverse sociale media, waaronder TikTok. ,,Ik werd in de lucht geslingerd. Ze hebben me op brute wijze aangevallen”, verklaarde de vrouw tegenover de politie. Een Pakistaans medium suggereert dat het mogelijk om een stunt gaat, maar daar maken de autoriteiten vooralsnog geen melding van.