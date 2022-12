LIVE | G7-landen praten maandag over Oekraïne; VN: 40 procent Oekraïners heeft humanitaire hulp nodig

OORLOG OEKRAÏNEVN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths is aangekomen in Kiev voor een vierdaagse trip in Oekraïne. Volgens de VN hebben bijna 18 miljoen mensen - ongeveer 40 procent van de hele populatie in Oekraïne - humanitaire hulp nodig. De lidstaten van de Europese Unie zijn het nog niet eens geworden over een negende pakket met sancties voor Rusland. Dat zei EU-buitenlandchef Josep maandag. Hij hoopt dat later vandaag of morgen alsnog een overeenkomst wordt bereikt. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.