LIVE | Franse zender: Zelenski reist woensdag na bezoek VK naar Frankrijk

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski is aangekomen in Londen. Volgens de Franse zender BFM TV komt hij daarna naar Frankrijk. Het is het tweede bezoek van Zelenski aan het buitenland sinds het begin van de Russische invasie bijna een jaar geleden. En: Rusland heeft gevraagd of Pink Floyd-zanger Roger Waters vandaag mag spreken in de VN Veiligheidsraad. Het land noemt hem een ‘Britse vredesactivist’. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.