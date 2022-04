LIVE | Explosies Cherson mogelijk door Oekraïense raketten, Oekraïne behoudt controle over luchtruim

Belangrijkste nieuws op een rij:

- De bevelhebber van de laatste Oekraïense troepen die zich verschansen in de Azovstal-staalfabriek in Marioepol heeft weer een noodkreet verspreid via sociale media.

- De vier Europese gasbedrijven die Rusland in roebels betalen voor gas, handelen in strijd met het Europese sanctiebeleid ‘en lopen daarmee grote risico’s’. Dat zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. ,,Betalen in roebels als dat niet is voorzien in het contract is een inbreuk op ons sanctiebeleid”.