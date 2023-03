LIVE | EU veroordeelt dreigement Moskou tegen Haags Strafhof

oorlog oekraïneDe EU veroordeelt het dreigement van Poetins tweede man in de Russische Veiligheidsraad om het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag aan te vallen. Het schermen van oud-president Dmitri Medvedev met een raketbeschieting op het hof is ‘illegaal’ en ‘onacceptabel’, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag vaardige vorige week een arrestatiebevel tegen Poetin uit wegens oorlogsmisdaden in Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.