LIVE | EU-leiders in grote lijnen eens over verlaging gasprijs, Biden hekelt Republikeinse suggestie steun Oekraïne te beperken

- Het Oekraïense leger claimt de druk op de Russische troepen in de zuidelijke regio Cherson op te voeren. Er zijn 43 Russische soldaten gedood en zes tanks en ander materieel werden vernietigd, luidt het donderdag in een verklaring. Het door Rusland aangestelde bestuur in de gelijknamige stad beval woensdag de evacuatie van zo’n 60.000 mensen vanwege de Oekraïense opmars.

- Rusland gebruikt volgens VN-diplomaat Dmitri Poljanski alleen drones van Russische makelij in Oekraïne. Berichten over de inzet van Iraanse gevechtsdrones noemde hij woensdag in Veiligheidsraad in New York ‘ongegronde beschuldigingen en complottheorieën’. Polkanski waarschuwde dat Moskou zijn samenwerking met de VN zal heroverwegen als het orgaan experts naar Oekraïne stuurt om drones te onderzoeken.