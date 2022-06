LIVE | Duitsland wil zwaargewonde Oekraïners helpen,

Rusland wil Izjoem veroveren ‘voor nieuw momentum‘

oorlog oekraïneHet Russische leger trekt op in de richting van de oostelijke stad Izjoem, melden de Britse inlichtingendiensten. Rusland wil volgens de Britten de stad vanuit het zuiden aanvallen om meer controle over de regio te krijgen.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.