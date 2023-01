LIVE | ‘Duitsland stuurt tanks als Verenigde Staten dat ook doen’

Iraniër die echtgenote (17) onthoofdde krijgt slechts acht jaar cel, nadat haar ouders hem ‘vergeven’

In Iran is een man die zijn 17-jarige vrouw vorig jaar onthoofdde, veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is de straf zo licht omdat de ouders van het slachtoffer hem hadden ‘vergeven’ voor de moord. Dat schrijft de BBC.

18 januari