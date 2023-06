LIVE | Drie doden, onder wie twee kinderen, bij nieuwe aanval op Kyiv

oorlogBij een nieuwe Russische aanval op Kyiv zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker drie doden, onder wie twee kinderen, gevallen. En de Europese Unie werkt in een nieuw sanctiepakket aan maatregelen tegen mensen die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.