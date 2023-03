LIVE | Doodstraf voor militairen Wit-Rusland die verraad plegen, Rusland houdt oorlog ‘nog 2 jaar vol’

Russische brigade weigert op te rukken naar Voehledar via 'corridor des doods' na catastrofa­le verliezen

De 155ste tankbrigade, een elite-eenheid van de Russische strijdkrachten, is gedecimeerd na dramatische verliezen in Voehledar. De leiders van de brigade zouden weigeren om nog langer de bevelen van het Kremlin uit te voeren. Verdere pogingen om het Oekraïense stadje in te nemen, zouden volgens hen neerkomen op een regelrechte “zelfmoordmissie”.