LIVE | Doden en gewonden door Russische aanvallen en landmijnen, Zelenski: ‘We zullen de winter doorstaan’

oorlog oekraïneHet aantal doden door Russische aanvallen op de stad Cherson is vandaag opgelopen tot dertien. 64 mensen raakten zaterdag gewond door beschietingen, aldus de Oekraïense autoriteiten. In de regio kwamen nog eens drie hulpwerkers om het leven toen een landmijn explodeerde terwijl zij bezig waren het gebied landmijnvrij te maken. De Oekraïense president Zelenski heeft in een toespraak op kerstavond gezegd dat de Oekraïners hun eigen kerstwonder vormen door weerstand te blijven bieden aan de Russen. ,,We zullen niet wachten op een wonder, dat creëren we zelf.” Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in het liveblog hieronder.