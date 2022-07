LIVE | Doden door aanval op vliegschool in centraal-Oekraïne, Zelenski: ‘We blijven zelfstandig land’

Kim Jong-un: Noord-Ko­rea is klaar voor confronta­tie met VS

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft donderdag in een toespraak gezegd dat zijn land klaar is om een militaire confrontatie met de Verenigde Staten aan te gaan. Mocht het zover komen, dan zal Kim niet aarzelen om ‘zijn afschrikmiddel voor een nucleaire oorlog’ in gereedheid te brengen, melden Noord-Koreaanse staatsmedia.

7:04