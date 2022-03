LIVE | Doden bij raketinslag bestuursgebouw Mykolajiv, ‘18 miljoen Oekraïners hebben hulp nodig’

Gent is afval in park spuugzat en ruimt het voortaan niet meer op: ‘Hopelijk opent dit de ogen’

Zoveel rotzooi dat schoonmakers een halve dag bezig zijn met opruimen. De Belgische stad Gent is de grote hoeveelheid afval in het bekende Citadelpark spuugzat en gaat de komende weken als experiment alles laten liggen. ,,Dit pikken we niet langer.”

28 maart