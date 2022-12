LIVE | Doden bij hevige beschietingen, Russische tv-presentator slaat dreigende toon aan tegen Nederland

met Video Rellen in Frankrijk en België na afloop WK-wedstrijd, 14-jarige jongen overleden

In Franse en Belgische steden zijn woensdagavond rellen uitgebroken na de 2-0 overwinning van Frankrijk op Marokko op het WK in Qatar. In Brussel zochten relschoppers direct na afloop van de wedstrijd de confrontatie met de politie. In Frankrijk barstte aanvankelijk het feest los, maar in een aantal steden sloeg de sfeer om. De oproerpolitie moest onder meer in Parijs, Lyon en Cannes optreden. In Montpellier kwam een 14-jarige jongen om het leven.

9:12