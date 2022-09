LIVE | Deense premier noemt lekkages Nord Stream-leidingen ‘opzettelijke acties’, Noorwegen voert beveiliging op

Ondanks oorlog trekken orthodoxe joden toch naar Oekraïne voor Joods nieuwjaar

Jaarlijks trekken tienduizenden orthodoxe joden op pelgrimstocht naar de stad Uman in Oekraïne. Ondanks de oorlog waar Oekraïne momenteel in zit, zijn al zo'n tweeduizend joden in het centraal-Oekraïense plaatsje aangekomen. Er wordt verwacht dat er nog meer die kant op zullen trekken om het Joods nieuwjaar (Rosj Hasjana) te vieren, wat zondag na zonsondergang begint en tot en met dinsdag duurt.

24 september