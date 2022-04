LIVE | ‘Bus met burgers onder vuur genomen’, ruim 5 miljoen mensen zijn gevlucht

Oorlog OekraïneZeven mensen zijn omgekomen en meer dan 20 gewond geraakt toen een bus met vluchtende Oekraïners onder vuur werd genomen door het Russische leger. Dat zegt het regionale openbaar ministerie, maar kon nog niet onafhankelijk geverifieerd worden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.