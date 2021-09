LIVE | ‘Bitter verlies’ voor Angela Merkels partij, SPD wint dankzij historisch zwakke kandidaat

Zelfs in een van de kleinste stembu­reaus van Duitsland vinden ze: Mutti Merkel mag nu wel gaan

16:45 Een van de kleinste stembureaus van Duitsland staat pal over de grens bij Groesbeek. In Grafwegen brachten zo’n twintig mensen zondag hun stem uit voor de Bondsdagverkiezingen. ,,Ik weet niet of ik Merkel ga missen.”