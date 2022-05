LIVE | Biden ondertekent wet voor vlottere wapenleveringen aan Oekraïne, EU-president schuilt voor raketaanval

Oorlog OekraïneDe Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag een wet ondertekend die de levering van wapens aan Oekraïne en andere Oost-Europese staten moet vergemakkelijken. Een soortgelijke leen- en huurwet werd in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al aangenomen door het Amerikaanse Congres, waardoor Amerika snel op grote schaal wapens kon leveren aan de geallieerden in de strijd tegen de Nazi’s. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.