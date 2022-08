LIVE | Baas Oekraïens energiebedrijf voorziet ramp met kerncentrale, tientallen doden bij Russische aanvallen

Nederlan­der (20) zwaarge­wond na ongeval in Duits mountainbi­ke­park

Een 20-jarige Nederlandse vrouw uit Amstelveen raakte zaterdag zwaargewond bij een verkeersongeval in een Duits mountainbikepark. Ze is met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie van de betreffende regio in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

7 augustus