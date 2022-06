LIVE | Azot-fabriek Sjevjerodonetsk waar honderden burgers schuilen hevig beschoten

oorlog oekraïneRussische troepen hebben bij een bestorming van Sjevjerodonetsk het Oekraïense leger uit het centrum verdreven, meldt de generale staf van het Oekraïense leger. De Russen hebben volgens een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International herhaaldelijk verboden clustermunitie gebruikt in de stad Charkiv. Sinds de invasie zijn meer dan 600 mensen gedood in die regio. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.