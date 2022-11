LIVE | Amerikaanse experts: ‘Oorlog in Oekraïne wordt deze winter heviger, Poetin maakt ernstige fout’



OORLOG OEKRAÏNEDe oorlog in Oekraïne wordt deze winter heviger zodra de temperaturen een stevige duik nemen. Dat stellen analisten van de gerenommeerde Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW). Vladimir Poetin blijft zijn generaals onder deze omstandigheden opzwepen, maar dat is een ‘ernstige vergissing vanuit militair oogpunt’, zeggen de deskundigen.Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.