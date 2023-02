LIVE | Al bijna honderd arrestaties om plunderingen in rampgebied Turkije

EU: ‘2,7 miljard voor extra wachtto­rens en camera's tegen migratie’

De EU-landen zijn het eens over het beter bewaken van de buitengrenzen van de Europese Unie en andere maatregelen om de komst van migranten te verminderen. Het wantrouwen tussen aankomstlanden als Italië en bestemmingslanden als Nederland is weggenomen, zegt premier Mark Rutte, die van een “doorbraak” spreekt. “Dat is in twaalf jaar niet eerder gebeurd en geeft me de verwachting dat er iets fundamenteel is veranderd.”