LIVE | 320 lijken gevonden in Boetsja, EU-parlement eist importverbod Russische brandstoffen

Oorlog OekraïneDe pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne hebben melding gemaakt van de inname van het centrum van havenstad Marioepol. Ze stellen in Russische media dat de belangrijkste veldslagen in Marioepol voorbij zijn. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.